a teraz wyjasnijmy czytelnikom: prezydentem elblaga jest oszołom z PO

i ten oszołom blokuje rozbudowę portu, żeby zaden statek, ktory moze przeplynac przez mierzeje z towarami nie zawitał do tego portu

bo przeciez nie chodzi o to, zeby elblag sie rozwijal tylko zeby wykopki mialy po co narzekac na przekop

a w tym czasie w niemczech cla z importu siegaja miliardow euro...

bo nikt wam tego nie powie, ale clo z importu