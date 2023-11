"Nie minął rok, odkąd minister spraw wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec Nancy Faeser (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec, SPD) publicznie zaprzeczyła tezie, jakoby hojne świadczenia socjalne tłumnie przyciągały migrantów do kraju. — Podtrzymuję to. Nie stosujemy żadnych zachęt. Od lat SPD i Zieloni czynniki mające rzekomo zachęcać migrantów do przyjazdu do Niemczech nazywają "mitem" prawicy — powiedziała w rozmowie "Die Welt".



A jednak koalicyjny rząd kierowany przez SPD po raz pierwszy ogłosił cięcia w świadczeniach