Producent już podniósł ceny bo już poniósł koszty związane z wdrożeniem nowej normy więc jakie ma podstawy do obniżenia ceny? Kasa wydana a zysk musi być zgodnie z budżetem. No chyba, że rządzący dopłacą do interesu. Rządzący nie mają swoich pieniędzy. Czyli wszyscy dopłacą do zakupów nielicznych, mimo wszystko. Więc obniżki nie będzie. Jedyne co się może zdarzyć to wejście jakiegoś zapoznionego w rozwoju producenta samochodu, który spełnia poprzednią normę.