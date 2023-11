Urzędnicy się tłumaczą że nie było podstaw do odholowania xD, nawet jak nie było to "nielegalne" odholowanie byłoby wielokrotnie mniej szkodliwe społecznie niż ten cyrk. Oprócz zniszczenia jakości nawierzchni teraz trzeba będzie ściągać dźwig by wydobyć auto, robić łaty, a właściciel który pewnie odholowanie miałby w dupie ma teraz poważne powody i motywacje do zaskarżenia miasta. Takie coś to są standardy bambustanów czy innych Rosji.