Pan premier Morawiecki podpisał się pod dodatkowym podatkiem? Dużym podatkiem na stare gruzy? Pewnie chciał dojechać Niemców którzy to patrzą na Polaków i ich samochody z euro6 ze swoich starych zapyziałych passatów. No i co Helmut? Będziesz musiał się złapać za sakiewkę albo wypad do transportu publicznego!

Dobrze Mateusz jedziesz z nimi! Fur Deutschland hehe