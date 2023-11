Zero zaskoczenia. Gdy ludzie nie mają w zasadzie nic do stracenia, jedyne co widzą przed sobą to nędzne życie i ciągłe słuchanie od obrzydliwie bogatych jak to są nic nie warci i muszą się poświęcać dla planety (a jednocześnie ci sami bogacze śmieją się z przepychanych ograniczeń), wiele nie potrzeba. Ktoś kiedyś chyba powiedział, że kapitaliści sprzedadzą komunistom sznury na których zostaną powieszeni.