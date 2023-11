W dzisiejszym felietonie prezentuję szokującą publikację w niedzielnym wydaniu niemieckiego Bilda: manifest skierowany do imigrantów arabskich. Za pomocą tego tekstu Niemcy próbują wytłumaczyć imigrantom na czym polega życie w Niemczech i Europie. Jak należy się zachowywać. Co wolno co nie wolno.