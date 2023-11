Ten też dobry ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Do domu wpada uradowany mąż.

Mówi do żony:

- Kochanie wygrałem w totka.

Żona siedzi cicho i nagle mówi:

- Mamusia nie żyje.

Na to mąż krzyczy z radości:

- Ja pie*dole kumulacja.