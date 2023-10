Mam sąsiada (niezbyt rozgarniętego) który kiedyś handlował. Raz wjechała mu psiarnia na chatę i w sumie nic by nie znaleźli dopóki nie ruszyli z psem policyjnym. Przeszli się przez ogródek, w którym znaleźli zakopane (chyba, nie pamietam już) 2kg amfetaminy.



Mieszkamy na wsi. Mógł to #!$%@? zakopać gdziekolwiek poza posesją i wtedy musieliby mu udowodnić, że to jego - ale nie....Taki was obraz baroni narkotykowi.