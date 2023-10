Praca dyspozytora to nie jest łatwy kawałek chleba.

Dużo zależy od osoby zgłaszającej, szkoda że to kobieta zgłaszała skoro był tam również jej partner, mężczyzna potrafi z reguły przedstawić sytuację mniej emocjonalnie i bardziej rzeczowo odpowiadać na pytania, skoro to on prowadził potem RKO to moim zdaniem także on powinien rozmawiać z dyspozytorem skoro miał lepsze pojęcie. No ale to tylko moje spostrzeżenie i mogę się mylić, bo trzeba by znać przebieg Pokaż całość