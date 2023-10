Nadal te algorytmy są tylko tak dobre jak włożone do nich w trakcie procesu uczenia dane. Te dane, których dziś używamy pochodzą od ludzi. Natomiast wraz z pojawieniem się i popularyzacją modeli generatywnych ilość wysokiej jakości danych wejściowych będzie spadać.



Ostatecznie albo dojdzie do pogorszenia wyników / zamknięcia w bankach informacyjnych albo będzie trzeba zatrudniać ludzi, żeby tworzyli dane do uczenia.



Paradoksalnie to może dać twórcom nowe możliwości. Dla przeciętnego zjadacza chleba Pokaż całość