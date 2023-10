Lewicowy sąd pewnie go uniewinni z uwagi na różnice kulturowe. Takie wyroki zapadają w Szwecji. Ewentualnie pracę społeczne. Tam migrantowi bardzo ciężko dostać wyrok za gwałt. Ofiara natomiast w takiej sytuacji nie ma prawie praw. I musi się liczyć z oskarżeniem o rasizm. I niestety, to co napisałem, to nie przesada.