Czyli co, właściciel Muszynianki nie może rozbudować fabryki? Przecież bez Muszynianki ludzie wyjdą na ulice. To jest zasób strategiczny? Jakie pacany z pierwszego roku prawa po nocach naćpani klepali te ustawę dla ministra. To już chyba Mefedron też jest zasobem strategicznym xd „masz tu zakopane kilo mefedronu, dla ministerstwa to zasoby strategiczne. Przejmujemy tą działkę!