Tutaj mamy dług z uwzględnieniem zadłużenia tych funduszy liczony metodą unijną EDP - w 2022 wynosił 1,512bln zł, czyli tyle ile 49,1% PKB (3,078bln zł w 2022). Oznacza to, że nawet z zadłużeniem funduszy był niższy niż w 2015, kiedy wynosił 51,3% PKB.Dodatkowo ich zadłużenie to w większości dodruk - obligacje BGK i PFR skupował NBP, który co roku wpłaca swoje zyski do budżetu państwa, tutaj przykład: https://innpoland.pl/162099,nbp-skupuje-panstwowe-obligacje-za-pomoca-wykreowanego-pieniadza