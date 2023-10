Polak Polakowi Polakiem.

Nic dziwnego, że jesteśmy w dupie jako naród skoro nawet za granicą wśród Polonii krąży zdanie "Jeżeli Polak ci nie pomógł to już ci pomógł".



My musimy grodzić, grozić, kłócić się w sądach. Inaczej to nie jest prawdziwe polskie sąsiedztwo.