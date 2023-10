I właśnie dlatego Stany zaczęły ich cisnąć. I dobrze.

Jeśli się za to bizancjum wezmą, to jest zwiększą szanse na integrację z zachodnimi strukturami gospodarczymi. Jeśli nie, to będzie dużo obietnic, ale i przeciąganie sprawy w nieskończoność. Dobrze byłoby, żeby Zachód europy też zaczął sprawy stawiać tak jasno jak USA.