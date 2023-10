Zeby to sie nadawalo do twitcha to by musieli zaimplementowac te wszystkie emotki, bitsy, suby, hype trainy, funkcje moderacyjne, i zakladki informacyjne pod kanalem. A i tak wtyczki typu glosowanie na opcje dialogowe w baldur's gate 3 nie beda dzialac.



Takie kanaly co sie oglada tylko po to zeby ogladac, jak np. oficjalne streamy, to i tak nie maja reklam.