Energetyki jądrowej chcą dwie najsliniejsze partie: chadecy z CDU/CSU oraz skrajnie prawicowa AfD. Za tą technologią opowiada się również liberalna FDP. Ogranicza to przestrzeń manewru dla antyjądrowych Zielonych (których wyborcy również chcą atomu) oraz socjaldemokratów z SPD.

Pokaż całość

Zapytałbym, no i co z tego? Niemcy domagając się wygaszania naszych elektrowni węglowych sami budują swoje. Przecież skoro chcą znów wrócić do atomu, to tylko po to by rozdawać karty na rynku, zatem konkurencja energetyczna