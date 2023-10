Gdyby to było w Polsce byłby w szoku, a tutaj to taki news to jak podawanie prognozy pogody.

Wydaje mi się że w okolicach Rotterdamu, Eindhoven, Antwerpii łatwiej by było znaleźć robotę powiązaną z bananowym biznesem niż coś uczciwego za dobre pieniądze.

Nie mówiąc już o tym że śniadym z afryki północnej (ale i polakom) to na działalność lokali nie chcą nawet wynajmować bo jak tylko coś powstanie to jest 50% szans Pokaż całość