Duda ma jeszcze 2 lata, żeby pokazać się z lepszej strony niż Adrian-długopis, miłośnik Leśnego Ruchadła. Pierwszy ruch i od razu skucha. BTW co to muszą być za despreraci z tych sędziów - przecież wiedzą, że o neo-KRS będzie batalia. Ile oni mogą pobyć na tcu stanowiskach? Pół roku? Rok? A co potem?