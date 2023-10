Adrian wie, że skończy w ciupie z drągiem w dupie za to co wyprawiał razem z pisiorami. Nic już nie może stracić. Liczy na to, że uda mu się zdewastować sądownictwo na tyle aby nie było ono w stanie wsadzić go do tej ciupy albo chociaż trochę odsunąć to w czasie.



Prawdziwy złodziej złapany za rękę będzie twierdził, że to nie jego ręka.