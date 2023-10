W ramach ostatnich wyborów, drobne przypomnienie do czego prowadzi bierność. Zepsuci dobrobytem mieszkańcy Zachodniej Europy sami wykopali sobie grób i w nim się urządzili, a który dzisiaj nowi mieszkańcy - innej wiary oraz kultury skrupulatnie zakopują. Nie pozwólmy by spotkało to nas.