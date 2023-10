Pokaż całość

Pisałem miesiąc temu. Napiszę raz jeszcze.Rafał Otoka-Frąckiweicz wyjaśnił dobrze co to za postać, czemu wydaje się szemrana, czemu płacze w internecie dla atencji i promocji samej siebie oraz jakie będzie miała zadanie w sejmie po wyborach. Link bezpośrednio do 13min, gdzie się zaczyna o niej.PSPo wyborach usłyszałem głosy z Łodzi, że wybierali ja, bo przecież ma w CV dobre studia, więc mądra i zrobi dla nas dużo dobrego