- Nie zgodzę się na wpisanie jakichkolwiek spraw światopoglądowych do umów koalicyjnych, jak np. o legalnej do 12 tygodnia aborcji, popieranej przez KO i Lewicę - powiedział we wtorek lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. "Odbyłoby się to na takiej samej podstawie, jak sprawy rolników, czy co tam chc