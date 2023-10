Ministerstwo Sprawiedliwości miało ustosunkować się do sprawy Piotra Mikołajczyka — wszystko wskazuje na to, że tego nie zrobiło. Co więcej, od miesiąca unika odpowiedzi na pytania. W poniedziałek minął termin na przesłanie odpowiedzi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.