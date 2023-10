Dlaczego oni są takimi idiotami? Chodzę na kebsa do Palestyńczyków u mnie w mieście, potrafią pokojowo protestować, zero eskcesów, mówią co mają do powiedzenia. A później wyskakują gdzieś jacyś terrororyści i wszystko przekreślają. Przecież to oczywiste, że to będzie działać na szkodę Palestyny.