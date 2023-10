Z pewnością ponadprzeciętna i charyzmatyczna osoba, może nawet wybitna, co z łatwością da się zauważyć po obejrzeniu choćby jej telewizyjnego wystąpienia z linku poniżej. Osobom z tak zaskakującą lekkością oraz pewnością siebie krytykującym pasję, która finalnie doprowadziła tę himalaistkę do zguby, życzyłbym aby choć w małym stopniu zbliżyły się do poziomu, który prezentowała Wanda Rutkiewicz.