Wszyscy dookoła zachowują się jak płatki śniegu, wszystko co nas otacza pomogły zbudować konie, taki to był układ, dostawały jeść i o nie dbano, dzięki czemu w niewoli dożywały dłużej niż na wolności nie głodując, jak się ludzie przesiądą na meleksy czy inne ekogówna to myślicie, że gdzie trafią te biedne koniki? Ktoś je do lasu wypuści? Nie, pojadą do rzeźni. Akcja zdupy rodem z tymi co ekoświry wypuszczały i uwalniały nutrie Pokaż całość