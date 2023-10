„Pan Rząp został poproszony o zabranie 1 rzeźby z pasa drogowego w Olszynach. Poinformowany też został, by stawiając kolejne rzeźby, zwrócił uwagę, czy nie robi tego w pasie drogowym, co jest niezgodne z prawem. Nikt nie kazał mu usuwać wszystkich rzeźb — twierdzi rzecznik.”



Czyli co? Postawił jedną z 12 rzeźb w pasie drogowym, i dyrekcja dróg poprosiła go o zdjęcie tej 1 rzeźby z pasa oraz stawianie kolejnych poza psem.



Hur Pokaż całość