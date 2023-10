I tutaj jest sedno problemu — "wygrywam wybory, więc rządzę i podejmuję trudne decyzje". Właśnie dlatego w wyborach wybiera się pana. Nie reprezentanta.



I przy okazji kłania się podział władzy. Premier nie ma prawa podejmować decyzji, on jest władzą wykonawczą. Ale, kto by się tam konstytucją przejmował. Przywłaszczyli sobie Polskę i Polaków. Trwa to do dziś, bez względu na partie.



Śmiało. Idźcie na wybory. Nie jeden pan już czeka na Wasz głos.