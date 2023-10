Wszystkich z okręgu nr 6 czyli Lublin i okolice zachęcam do oddania głosu na moją żonę Maję Zaborowską. To ona jest twórczynia uchwały uznajaca politykę tej zakały Lublina Czarnka jako szkodliwa, a także miejskiego programu leczenia niepłodności metoda in vitro. Serdecznie polecam. https://www.facebook.com/zaborowskamaja