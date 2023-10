I dobrze, mięczaki bez kręgosłupa.

Wielcy wojownicy co nie potrafią zachować szacunku do Orła Białego za którego ginęli ich dziadowie.

Jakby wszyscy, jak jeden mąż, postawili się w takich sprawach tym zdrajcom z pisu to dzisiaj generałowie nie rzucili by kwitu.

A tak, dali sobie wejść na głowę i teraz lament że to pis ich niszczy xd ciekawe co by było w tracie rzeczywistej walki xd oddaliby broń bo przeciwnik ich ciśnie? Pokaż całość