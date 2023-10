A może prawa wyborcze powinny być tylko dla tych, którzy odbyli służbę wojskową? Trochę by to ostudziło wszelkie zapędy w stylu mi się należy bo mam: bombelka, tzipe, itd.

Sprawa by była czysta i klarowna, bronisz kraju to masz prawo o nim decydować, zero przymusu, same benefity :)