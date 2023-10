Mam nadzieje, ze znajda sie w koncu odwazni, ktorzy zrobia tak jak w Niemczech - czyli to wierni placa ze swoich podatkow na wybrana grupe wyznaniowa. Jak nie chcesz placic to przynosisz kwit, ze sie wypisales z kosciola i cyk, wieksza wyplata. Jestem bardzo ciekaw ile osob w PL by wtedy w kosciele zostalo. Ktos wie czy ten diabel niemiecki Tusk ma cos takiego w programie?