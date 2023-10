Czyżby Słońcu Żoliborza puszczały nerwy hehe?



Boże, jaki ten człowieczek jest żałosny. Mierny, małostkowy, zajadły. To smutny pokaz skrzywdzonej mentalności przeciętnego Polaka, że do prawie absolutnej władzy w tym kraju był w stanie dojść ktoś taki. Putin miał przynajmniej image samca alfa, tak samo Łukaszenka, mają oboje tę chłopską charyzmę przyciągającą prymitywów ciągnących do "silnych przywódców". Co takiego ma Kaczynski że udało mu się dojść tak wysoko i uzyskać tak fanatyczne poparcie?