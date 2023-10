Grupy mówiące o spisku, nieskuteczności szczepionek itp. pojawiły się wraz z nastaniem pandemii. Teraz każdy kto mówi to samo, nawet mając dane empiryczne trafia do tego samego worka co tamci. Ot ludzka psychika.

Ludzie mają wyj3bane że ktoś umarł. Obchodzi ich los ich samych i najbliższych. Jeśli oni sami i rodzina przeżyli to nic więcej ich nie obchodzi. Chociażby milion starców w USA czy milion Żydów a Auschwitz. Ot ludzka psychika.

Moje Pokaż całość