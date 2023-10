Specjalista od czołgów w0lski twierdzi ze ruscy ze wszystkich źródeł (nowe, naprawione ze złomu, naprawione z frontu) są w stanie mniej więcej i nawet do 1000 sztuk rocznie sobie ogarnąć i jest to jedna z rzeczy której im raczej póki co nie zabraknie. Twierdzi że zeszły rok ruski zamknęły na ogromnym minusie jeżeli chodzi o czołgi ale to co tracą w tym roku to już są w stanie sobie bez problemu uzupełnić Pokaż całość