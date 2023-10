Jak oglądałem parę razy jakieś minęła 20 czy inne takie to prowadzący otwierał temat "nowy spot pis" gdzie chamsko puszczali ich reklamówkę za free i kazali to komentować xD ktoś z opozycji nawet tam gadał, że o co to za chamska promocja w najlepszym czasie antenowym, ciekawe kto za to zapłacił i niech ich spot też puszczą. Temat oczywiście zlany przez prowadzącego. Chociaż i tak nic nie przebije motywu przerywania posłowi opozycji Pokaż całość