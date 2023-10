Brak kas samoobsługowych to duży minus - ale głównie po wioskach są, to pewnie dlatego.

Wybór produktów też zwykle taki sobie. Ale za to jak chodzi o ladę mięsną to jeszcze nigdy się nie zawiodłem. Można kupić świeże, zmielą na miejscu, a do tego nawet głowę świni czy nóżki idzie dostać od ręki.