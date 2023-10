Procesor mógł być do jakiejś korekcji obrazu, żeby był wyższej jakości? Albo do dekodowania innego sygnału niż podany przez blogera? Albo płytka była jednocześnie do tego monitora, lepszego mobitora i telewizora, a choć część hardware'u nie była w monitorze wykorzystywana, to nie opłaca się produkować dwoch płytek różniących sie tylko procesorem? Wiele sprzętów ma nieużywany hardware, bo taniej jest robić jeden rodzaj do różnych modeli.