Jak bym rządził to by spali teraz pod gołym niebem, szczególnie na zimę dobra opcja. Ludzie powinni otrzymywać to o co się starają a więc nie nowe na siłe lokum tylko gołe niebo w tym samym miejscu. To jest nieludzkie? Nie nieludzkie jest na siłę nadskakiwanie komuś - dlaczego tasiemcowi nikt nie nadskakuje i to nie wykrawa aby dawać mu na siłę torty.