Ruscy głupi nie są. Wysyłanie naszego najlepszego sprzętu to jest duży błąd. Z pewnością nauczą się z nim walczyć lub go niszczyć. Napewno trzeba będzie stworzyć nową wersje kraba jak najszybciej i nie wysyłać ani nie sprzedawać go, tylko poprzednia, tą która szła na ukraine.