Śmiertelność w grupie placebo to 2,4%, w grupie amantadyna - 0%.



przecież to fundamentalna różnica.

To możliwość uratowania TYSIĘCY ŻYĆ.



Oh, wait. To był JEDEN ZGON, bo to badanie na 93 osoby, z czego cięższy przebieg miało w grupie placebo kilka osób więcej