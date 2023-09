Niestety ale swoją #!$%@?ą jazdą przykrywacie wyczyn komendanta. Nie ma to jak cicha spokojna okolica i takie buce myślące że są fajni. Co wy myślicie że ludzie motocykla na oczy nie widzieli??? Za takie przegazówki na drodze publicznej powinno się wam wory poukręcać. A wcześniej przystawić pusty łeb do wydechu i przegazować żeby jeden z drugim osioł poczuł jak to jest. Przez obszar zabudowany też nie umiecie po cichu przejechać tylko jak Pokaż całość