Powiedzcie mi jak wjechał do kraju? Przejechał sobie granicę z całą wesołą gromadką czy zna dokładne miejsce przerzutu przez granicę i bierze udział w mafijnych interesach. Przecież taki parch nie powinien wyjść już z pudła albo nie powinien mieć możliwości wjazdu do Polski. Jakim cudem czytamy o tym syfie co kilka dni. Przecież mają ich telefony, mogą prześledzić całe siatki powiązań i zlokalizować wszystkie punkty spotkań.