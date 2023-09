Wiecie co jest w tym "oświadczeniu" biskupa smutne? Ani słowa o tym chłopaku, którego wynajęli, wykorzystali do granic możliwości, a na koniec wyrzucili na chodnik jak psa. Mimo wszystko, nie zasłużył chyba na to i to z rąk księży. Mam nadzieję, że chłopak zejdzie z tej drogi i spotka go jeszcze coś dobrego w życiu...