Wielu przedsiębiorców zapowiada, że przerzuci wyższe koszty funkcjonowania swoich firm na klientów.



No ale tak było od zawsze. Więc o co chodzi? Podrożał prąd to wszyscy podnieśli ceny, podrożało zboże to wszyscy podnieśli ceny pieczywa. Cena zboża wróciła do poprzedniego poziomu to nagle ceny zostają bo jest niepewna sytuacja w sprawie międzynarodowych cen zbóż... I tak od dawien dawna. Do tego spekulacje na tym rynku. Kilkudziesięcio procentowe wahania w ciągu roku. Zawsze Pokaż całość