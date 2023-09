To aby klnąć na wszelakie służby, polityków, posłów, senatorów i prezydenta to jest święte prawa obywatela.

Fakt że mamy jakieś szaleńcze przepisy zakazujące np. obrazy prezydenta to hańba i pozostałość po autorytarnym myśleniu.



Jest stary żart o tym jak Rosjanin i Amerykanin sprzeczają się gdzie jest wolność słowa. Amerykanin mówi że jest u nich bo mu wolno krytykować Busha, na to Rosjanin że u nich też, bo też wolno krytykować Busha.

