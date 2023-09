Absolutnie się z Andrzejem zgadzam: Polska powinna apelować i ponaglać wszystkie państwa - szczególnie te o najwyższym PKB - do przyśpieszenia wdrażania fit55 i wszystkich tych ekologicznych dyrektyw i deklarować, ze jak tylko oni to wprowadzą u siebie to my też się przyjrzymy i zobaczymy jak to zadziała, a jak zadziała to też będziemy to ostrożnie wdrażać, chyba, że nie zadziała, to wtedy nie będziemy ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° Pokaż całość