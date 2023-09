Minimalnej nie powinno w ogóle być. Niech każdy pracuje za tyle za ile uważa, że mu wystarczy i sobie to wynegocjuje.



Państwo nie może trzymać człowieka za rączkę w każdym aspekcie jego życia.



Minimalna powoduje betonowanie płac i zniechęca do szukania innej posady albo rozwoju, bo "przecież wszędzie płacą minimalną to po co zmieniać znanego Janusza na nieznanego?"